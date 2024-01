Afrika-Cup: Mali nach Sieg über Burkina Faso im Viertelfinale

Mali steht zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale des Afrika-Cup. Die Mannschaft von Teamchef Eric Chelle besiegte am Dienstag im Achtelfinale Burkina Faso mit 2:1 (1:0) und trifft in der Runde der besten acht Teams am Samstag auf Gastgeber Elfenbeinküste.

Mali ging durch ein Eigentor von Edmond Tapsoba (3.) und einem Treffer von Lassine Sinayoko (47.) mit 2:0 in Führung, Bertrand Traore konnte nur noch verkürzen (57.). Bei Mali wurde Salzburg-Stürmer Sekou Koita in der 74. Minute eingetauscht, sein Clubkollege Dorgeles Nene war Ersatz.

(APA)/Bild: Imago