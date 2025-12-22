Afrika-Cup: Salah und Marmoush verhindern Ägyptens Fehlstart

Superstar Mohamed Salah und Omar Marmoush haben Rekordsieger Ägypten vor einem Fehlstart in den Afrika-Cup bewahrt.

Der Mitfavorit gewann gegen Außenseiter Simbabwe im marokkanischen Agadir nach langem Rückstand mit 2:1 (0:1). Ägyptens weitere Gegner heißen Südafrika (Freitag) und Angola (Montag).

Kapitän Salah, der zuletzt beim FC Liverpool nur noch auf der Bank gesessen hatte, traf erst in der Nachspielzeit (90.+1) zum Sieg. Der im Sommer von Eintracht Frankfurt zu Manchester City gewechselte Marmoush hatte zuvor den Ausgleich erzielt (65.). In der ersten Halbzeit war der siebenmalige Afrikameister durch einen Treffer von Prince Dube (20.) in Rückstand geraten. Bei Simbabwe in der Startelf stand Jonah Fabisch von Drittligist Erzgebirge Aue.

Im zweiten Spiel der Gruppe B gewann Südafrika gegen Angola ebenfalls 2:1 (1:1). Mann des Spiels war Lyle Foster vom FC Burnley mit einem Tor und einer Vorlage. Mali und Sambia trennten sich in Gruppe A 1:1 (0:0).

(SID) Foto: Imago