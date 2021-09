via

via Sky Sport Austria

Emanuel Aiwu ist nach der 0:1 Niederlage gegen KRC Genk mit gemischten Gefühlen beim Sky-Interview mit Michael Ganhör. Der junge Rapidler machte sein Debüt und war immer wieder auffällig im Spiel beteiligt.

“Jeder Spieler ist wirklich an seine Grenzen gegangen, hat versucht, dass er sich in jeden Zweikampf reinhaut, jeder Spieler wollte unbedingt gewinnen und ja, wie gesagt, am Schluss war es dann einfach unglücklich”, sagt Aiwu.