Ajax kehrt zu altem Logo zurück

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam ändert sein Vereinswappen. Zur Saison 2025/26 werde nach über drei Jahrzehnten das „klassische Logo“ offiziell zurückkehren, teilte Ajax am Sonntag mit. Anlass ist das 125-jährige Bestehen des Vereins am 18. März 2025.

„Wir wissen, dass die meisten unserer Fans diesen Wunsch seit Jahren hegen“, erklärte Ajax-CEO Menno Geelen. Von 1928 bis 1990 hatte das nun wiederkehrende Emblem bereits auf der Brust des Traditionsvereins geprangt und weltweite Bekanntheit erlangt, unter anderem durch drei Erfolge im Europapokal der Landesmeister.

Ajacieden, this is our new logo.

— AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024