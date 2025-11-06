Ajax reagiert auf Talfahrt: Trainer Heitinga muss gehen

Schlusslicht in der Champions League und nur Vierter in der Eredivisie: Der niederländische Topklub Ajax Amsterdam hat nach einer bisher enttäuschenden Saison die Konsequenzen gezogen und Trainer John Heitinga entlassen.

„Ajax sucht einen neuen Cheftrainer. In der Zwischenzeit wird Fred Grim die Aufgaben von Heitinga übernehmen“, teilte der Verein am Donnerstag mit. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der ehemalige Leverkusen- und ManUnited-Trainer Erik ten Hag bei Ajax im Gespräch.

Der 41 Jahre alte Heitinga hatte das Team erst im Sommer übernommen und einen Zweijahresvertrag beim viermaligen Europapokalsieger unterschrieben. Der Technische Direktor Alex Kroes sprach von einer „schmerzhaften Entscheidung“, zumal Ex-Nationalspieler Heitinga auch als Profi für den Klub aktiv gewesen war.

Ajax in der Champions League abgeschlagen

„Wir wissen, dass es Zeit braucht, bis ein neuer Trainer mit einer Mannschaft arbeiten kann, die Veränderungen durchgemacht hat“, ergänzte Kroes: „Wir haben John diese Zeit gegeben, aber wir glauben, dass es das Beste für den Verein ist, jemand anderen zu ernennen, um das Team zu führen.“

Ajax liegt in der Ligaphase der Königsklasse mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Auch in der Liga hat der Traditionsklub schon acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam.

Kroes selbst bot seinen Rücktritt an, doch der Vorstand bat ihn, im Amt zu bleiben, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten. Der Manager hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

