Akademie-Talent Baldauf unterschreibt Profivertrag beim SCR Altach

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach hat den 17-jährigen Thomas Baldauf aus der Vorarlberger Fußball-Akademie mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Klub mitteilte, erhält Baldauf beim SCRA einen Vertrag bis Saisonende 2022/23 mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Baldauf fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen am wohlsten und bestritt in der abgelaufenen Saison 2020/21 22 Spiele in der U18 ÖFB-Jugendliga. Dabei gelangen dem 17-Jährigen insgesamt zehn Saisontreffer.

“Es freut mich sehr, dass ich diese Chance bekomme und hoffe, dass ich dem Verein das Vertrauen durch gute Leistungen zurückzahlen kann. Ich bin mehr als nur bereit, auf und neben dem Platz alles zu geben und freue mich schon auf diese neue Herausforderung”, sagte Baldauf auf der Altacher Vereinshomepage.

Auch Werner Grabherr, Sportlicher Leiter beim SCRA, zeigte sich zufrieden: “Thomas ist ein junger Offensivspieler mit viel Potential und hat insbesondere in der vergangenen Saison eine tolle Entwicklung genommen. Wir wollen ihm die Rahmenbedingungen schaffen, damit er seine Qualitäten nun weiter unter Beweis stellen kann.”

Bild: SCR Altach