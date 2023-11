Alaba mit Assist: Real dreht Partie gegen Napoli

Real Madrid drehte beim 4:2 (2:1) gegen SSC Napoli das Spiel und holte mit dem fünften Sieg im fünften Spiel Platz eins in Gruppe C. Der italienische Meister verpasste es damit, am Mittwochabend als drittes Team neben Arsenal und Eindhoven das Achtelfinal-Ticket zu lösen, weil Sporting Braga parallel 1:1 (0:1) gegen Union Berlin spielte.

(SID)

Tore im VIDEO:

Simeone bringt die Gäste in Führung (9.)





Rodrygo erzielt den 1:1-Ausgleich (11.)





Bellingham mit dem 2:1 für die Königlichen nach Alaba-Assist (22.)





Anguissa mit dem 2:2-Ausgleich (47.)



Paz trifft zum 3:2 (84.)



Joselu setzt den Schlusspunkt (90. +4)



Bild: Imago