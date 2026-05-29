Alaba schwärmt von Rangnick: „Sind zu einer Familie zusammengewachsen“

ÖFB-Kapitän David Alaba hat Teamchef Ralf Rangnick rund zwei Wochen vor dem WM-Auftakt erneut in den höchsten Tönen gelobt.

„Seine Verpflichtung kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um unsere Entwicklung weiter voranzutreiben – und war wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil zur WM-Qualifikation“, sagte Alaba gegenüber „Sports Illustrated Deutschland“.

Auch schon vor Rangnicks Ankunft im Mai 2022 sei zwar genug Qualität in der Mannschaft vorhanden gewesen, ergänzte Alaba, „aber die letzten Prozente fehlten“.

Alaba lobt „Teamspirit“ unter Rangnick

Rangnick, so der 33-Jährige, habe das Team „fußballerisch, aber auch auf mentaler Ebene weiterentwickelt“. Österreich hatte sich im November erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) treffen Alaba und Co. in Gruppe J auf Jordanien, Algerien und Titelverteidiger Argentinien.

Unter Rangnick zeichne die Mannschaft vor allem der „Teamspirit“ aus, betonte Alaba: „Wir sind als Mannschaft zu einer Familie zusammengewachsen.“

Gleichzeitig habe man aber „auch die nötige individuelle Qualität und das spielerische Potenzial, das es braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Dazu kommt eine sehr gute Mischung aus Führungsspielern, die vorangehen, und jüngeren Spielern, die unseren Weg mitgehen.“

(SID)/Bild: GEPA