Alar-Triplepack bei klarem Admira-Sieg gegen Liefering

Admira Wacker steht nach der Hinrunde der 2. Liga fix an der Tabellenspitze. Die Niederösterreicher ließen am Samstag dem FC Liefering in Maria Enzersdorf auch dank eines überragenden Dreifach-Torschützen Deni Alar beim 4:0 keine Chance und liegen damit auch nach der 14. Runde fünf Punkte vor Verfolger SV Ried. Die Innviertler hatten bereits am Freitag gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit 3:0 gewonnen.

Für die Admiraner war es der sechste Sieg in den jüngsten sieben Partien und der dritte in Folge. Alar glänzte dabei als Goalgetter wie in seinen besten Bundesligazeiten. In der 11. Minute köpfelte der 34-Jährige nach Freistoßflanke von Josef Weberbauer ein, vier Minuten später vollendete er nach Zuspiel von Ben Summers. Nachdem Lukas Malicsek auf 3:0 (24.) erhöht hatte, war es nach dem Seitenwechsel Alar vorbehalten, alles klar zu machen. Nach einem Eckball war der Routinier im Strafraum erfolgreich und hält nun bei sieben Liga-Saisontoren.

Admira noch kein Winterkönig

Als Winterkönig darf sich der von Thomas Silberberger gecoachte Tabellenführer noch nicht bezeichnen, stehen doch bis zur Winterpause noch zwei Runden auf dem Programm. Die auf Rang zehn abgerutschten Lieferinger gingen nach fünf ungeschlagenen Spielen wieder einmal als Verlierer vom Platz, es war die erste Niederlage seit einem 0:1 gegen Austria Lustenau am 6. Oktober.

Im zweiten Samstagspiel fixierte der Kapfenberger SV mit einem Heim-2:0 gegen Schlusslicht SV Horn den achten Saisonsieg. Dem Vierten, für den Bleron Krasniqi (38., 45.+1) doppelt traf, fehlen neun Zähler auf die Tabellenspitze. Die Horner empfangen nächsten Freitag im Niederösterreich-Duell die Admira. Das für Sonntag angesetzt gewesene Match Austria Lustenau gegen SV Stripfing wurde aufgrund einer am Spielort Bregenz vorherrschenden dicken Schneedecke neu angesetzt, gespielt soll nun am nächsten Dienstag (26. November) ab 18.30 Uhr werden.

