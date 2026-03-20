Die Torflaute bei Red Bull Salzburg hat am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen den SK Rapid einen neuen Höhepunkt erreicht. Seit mittlerweile vier Spielen wartet die Beichler-Elf auf einen eigenen Torerfolg – eine solche Misere gab es in der Red-Bull-Ära noch nie zuvor.

„Es fehlt vorne die Genauigkeit im Abschluss, die Lockerheit und der Killer-Instinkt“, sagt Sky-Experte Andreas Herzog über die Probleme im Salzburger Offensivspiel.

Doch die derzeit mangelnde Torausbeute von Salzburg sieht Herzog nicht als einziges Manko. Vielmehr hat der 103-malige ÖFB-Teamspieler in allen Mannschaftsteilen große Mängel ausgemacht, es fehle an „einer geschlossenen Mannschaftsleistung“.

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Bidstrup „rennt immer dort, wo er nicht helfen kann“

Im Mittelfeld nimmt Herzog den Salzburger Kapitän Mads Bidstrup als Beispiel: „Man kann ihm keinen Vorwurf machen: Er rennt und rennt und rennt. Aber er rennt immer dort, wo er der Mannschaft nicht unbedingt helfen kann. In gewissen Situationen, wo er vor der Viererkette wie früher Seiwald oder Camara stehen sollte und die Gegenangriffe im Keim ersticken muss, ist er irgendwo draußen auf der Seite und das verunsichert eine Mannschaft dann auch. Es liegt nicht nur an ihm, aber es ist ein Zeichen dafür, dass in der Mannschaft vieles nicht rund läuft.“

Auch die spielentscheidende Szene bei der Heimniederlage gegen Rapid ist für Herzog ein Beleg dafür, dass auf dem Platz nicht alle Spieler an einem Strang ziehen.

„Bei der Roten Karte von Gadou attackieren sie zuvor vorne, aber dann muss man ‚all in‘ gehen und in den Gegenspieler reinfliegen mit Körperkontakt. Das war früher die Spielweise, die in Österreich kein Gegner gern hatte“, sagt Herzog. Inzwischen sei dies nicht mehr so, die Teams könnten gegen Salzburg ruhiger herausspielen und die freien Räume besser finden.

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Salzburg zu unerfahren für den Titel?

Als mögliches Hindernis auf dem Weg zum Titel sieht Herzog auch die mangelnde Erfahrung der Spieler an. Mit einem Altersdurchschnitt von 22,7 Jahren stellen die Salzburger den jüngsten Kader aller Bundesligisten.

„Sie haben eine sehr junge Mannschaft und wenig Leadership. Es ist eine talentierte Mannschaft, aber sie haben nicht mehr diese Supertalente, die sie früher einmal hatten. Früher hatten sie zwei, drei Spieler, die in der Defensive die Stabilität gegeben haben“, so Herzog.

Mit Joane Gadou und Jannik Schuster setzt Trainer Daniel Beichler mit zwei 19-Jährigen auf das jüngste Innenverteidiger-Duo der ADMIRAL Bundesliga. Durch den Ausfall von Routinier Stefan Lainer verteidigen neben dem Duo Gadou/Schuster seit Wochen mit Tim Drexler (21 Jahre) und Frans Krätzig (23) zwei weitere Jungspunde.

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Herzog: „Salzburg bräuchte eine Art Dragovic“

Ihm sei bewusst, dass die Verpflichtung und Entwicklung von jungen Spielern die Salzburger Philosophie ist. „Trotzdem braucht man in jeder Mannschaft zwei, drei gestandene Spieler – vor allem in der Innenverteidigung. Eine Art Dragovic, der den jungen Spielern in gewissen Situationen hilft. So einen Spieler hat Salzburg nicht“, sagt Herzog.

„Derzeit sind sie hinten nicht stabil und vorne zu unpräzise. Es ist momentan eine schwierige Situation. Daniel Beichler hat gleich das erste Spiel 5:1 gewonnen – da dachte man vielleicht, das wird so weitergehen. Jetzt seit vier Spielen ohne Tor – das ist ein alarmierendes Zeichen“, ordnet Herzog die aktuelle Lage beim Tabellendritten ein.

Als nächste Aufgabe steht für Red Bull Salzburg das Topspiel gegen Sturm Graz an. Mit einem Sieg am Freitagabend im Stadion Graz-Liebenau könnten die Mozartstädter den Rückstand auf Tabellenführer Sturm bis auf einen Punkt reduzieren.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Freitag ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!