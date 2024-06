Albanien macht den Auftakt: EM-Quartiere erwarten die Stars

Der transportable Pool steht, die gewünschten italienischen Lebensmittel liegen in der Küche, am Trainingsplatz glänzen die frisch geputzten EM-Banden: Das Sportzentrum Kaiserau ist bereit für die Gäste aus Albanien, die am Wochenende als erste EM-Teilnehmer in Deutschland ankommen. Und das ist nur der Anfang. Von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen werden sich bis zum EM-Start am 14. Juni die 24 Mannschaften auf ganz Deutschland verteilen.

Kylian Mbappe relaxt in der Kamin-Ruhelounge, Cristiano Ronaldo kühlt sich im Natur-Schwimmteich ab, und Rodri lädt den Akku im Energy-Spa wieder auf – es gibt nichts, was es nicht gibt in den 24 Quartieren der EM-Teilnehmer in Deutschland. Der Anspruch ist enorm hoch, und die Vorbereitungen laufen bereits seit Jahren.

„Das ging alles schon 2020/21 los“, sagte Steffen Schillinger vom Hotel Fritz Lauterbad im Schwarzwald, das die dänische Mannschaft beherbergen wird: „Von unserer Seite ging es darum, den Anforderungskatalog zu bearbeiten und natürlich zu erfüllen. Und uns Gedanken darüber zu machen, wo beispielsweise Lagermöglichkeiten oder die Behandlungs- und Besprechungsräume sein könnten.“

Besonderheit bei England-Quartier

Doch das ist längst nicht alles. Von Möglichkeiten für Pressekonferenzen, Detailfragen bei der Sicherheitsüberwachung, über Extrawünsche in der Ausstattung bis hin zur Abstimmung mit den Teamköchen – alles soll passen, damit die Profis bestens erholt und präpariert in die umkämpften Matches starten können.

Während Ronaldo sein exklusives Quartier im ostwestfälischen Harsewinkel schon bestens von der WM 2006 kennt, bietet die Auswahl der Engländer eine Besonderheit. Das Golf- und Spa-Hotel in Blankenhain nutzte zuletzt auch das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann als erste Etappe zur EM. Thomas Müller hinterließ England-Kapitän Harry Kane, mit dem er bei Bayern München zusammenspielt, herzliche Grüße. „Tolle Bedingungen, sehr freundliche Leute, und manchmal regnet es sogar“, schrieb Müller an Kane: „Klingt perfekt, oder?“

Katalog mit möglichen Unterkünften

Mehr als 930.000 Euro soll der britische Verband FA laut The Sun für die Unterkunft bezahlen, die wie die Region auf eine deutliche Werbewirkung hofft. „Wir holen so Menschen ab, die sonst nie auf Thüringen gestoßen wären, und das ist der Gewinn, den ich sehe“, sagte Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, dem MDR.

Die UEFA hatte im Vorfeld des Turniers einen Katalog mit möglichen Unterkünften vorgestellt, der auch Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigen soll. Turnierdirektor Philipp Lahm gab im SID-Interview an, der Spielplan sei so angepasst, „dass es Cluster gibt, damit die Mannschaften und vor allem ihre Anhänger nicht von Spiel zu Spiel zu weit reisen müssen. So haben wir Flüge eingespart.“

Anspannung und Vorfreude steigt

Von der Polizei bis zum Becker. Die Anspannung und Vorfreude steigt in den Gastgeber-Städten, die Stars werden nun nach und nach eintrudeln. Frankreich, einer der ganz großen Favoriten, wird am Mittwoch in Bad Lippspringe eintreffen und dann beim Zweitligisten SC Paderborn trainieren. Nationaltrainer Didier Deschamps überzeugte sich vor Ort von Platz und Unterkunft.

„Einige kleine persönliche Akzente“ werden im „nicht luxuriösen“, aber „komfortablen“ Parkhotel des nordrhein-westfälischen Luftkurortes noch gesetzt, damit Mbappe und Co. sich wohl fühlen. Das ist die Basis für ein erfolgreiches Turnier.

(SID)/Beitragsbild: Imago