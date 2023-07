Alcaraz gelingt in Wimbledon weiterer Schritt zur Wachablöse

Der Triumph von Carlos Alcaraz beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ist wohl ein weiterer Schritt zur einer Wachablöse im Männer-Tennis gewesen. Bei seinem US-Open-Sieg im Vorjahr hatte Alcaraz Djokovic nicht als Gegner, bei den French Open unterlag er ihm im Halbfinale, diesmal gewann der Spanier nach 4:42 Std. 1:6,7:6(6),6:1,3:6,6:4. Und das auf einem Belag, auf dem ihn Djokovic vor dem Turnier nicht als seinen Hauptgegner gesehen hatte, wie der Serbe nach dem Finale verriet.

Im Endeffekt war auch Alcaraz selbst von seinen Leistungen während des Turniers überrascht. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert“, sagte der Iberer. Zuvor hatte er kaum Erfahrung auf Rasen gesammelt, im Vorfeld von Wimbledon hatte der 20-Jährige allerdings das ATP-Turnier in Queens gewonnen und damit aufhorchen lassen. Dennoch: „Vor diesem Match habe ich nicht gedacht, dass ich bereit bin, Novak in so einem Spiel über fünf Sätze zu schlagen. Das ist etwas Besonderes.“

Alcaraz widmet Sieg seinem Vater

Vor allem seinem Vater widmete der nun auch schon für die ATP-Finals qualifizierte Alcaraz seinen Triumph. „Ich bin dank meinem Vater zum Tennis gekommen“, sagte der Weltranglisten-Erste nach dem zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. „Seinem Kind dabei zuzusehen, wie es Geschichte schreibt, die Trophäe in Wimbledon zu gewinnen, das ist etwas ganz Besonderes. Ihnen eine dicke Umarmung zu geben ist etwas, was ich nie vergessen werde. Ich hoffe, es gibt ein Foto davon“, sagte Alcaraz.

Djokovic wiederum hat an der Niederlage zu kiefeln, er adelte aber auch seinen Bezwinger. „Die Leute sagen, dass sein Spiel aus bestimmten Elementen von Roger (Federer), Rafael (Nadal) und mir besteht. Ich stimme dem zu. Er hat das Beste aus allen drei Welten“, sagte Djokovic am Sonntag nach seiner Fünfsatzniederlage gegen den Iberer. „Ich habe noch nie gegen einen Spieler wie ihn gespielt.“ Für Djokovic war es die erste Niederlage in Wimbledon nach zuvor 34 Siegen und vier Titelgewinnen in Serie.

Djokovic jagt noch Rekordmarken

Djokovic hätte mit einem erneuten Titelgewinn in Wimbledon zu Rekordsieger Roger Federer aufgeschlossen, der in London achtmal gewonnen hat. Zudem hätte er mit seinem 24. Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere die Bestmarke der Australierin Margaret Court eingestellt. Die US-Amerikanerin ist in mehreren Finalanläufen daran gescheitert und trat so mit 23 Titeln ab. Es wird spannend, ob der „Djoker“ die Grand-Slam-Hürde Alcaraz zumindest noch das eine Mal nehmen kann.

Djokovic hofft naturgemäß darauf: „Ich hoffe, wir können bei den US Open wieder gegeneinander spielen“, sagte der Serbe mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr. „Ich glaube, für unseren Sport kann es nichts Besseres geben, als dass sich die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt in epischen Fünf-Satz-Matches gegenüberstehen. Er (Alcaraz, Anm.) ist einer der besten Spieler der Welt. Er hat in diesem Alter schon eine extrem hohe Qualität.“

Wilander: „Erdbeben-ähnliche Auswirkung“ auf Tennissport

Der siebenfache Major-Gewinner Mats Wilander hatte schon vor dem Finale gemeint, dass ein Alcaraz-Sieg im Finale eine erdbeben-ähnliche Auswirkung auf den Tennissport haben würde. „Es ist wirklich wichtig, dass Alcaraz Djokovic vor dessen Karriereende in einem Grand-Slam-Finale besiegt. Es ist wichtig, dass der Champion vom Thron gestürzt wird, so wie es Lleyton Hewitt mit Pete Sampras gemacht hat“, hatte der Schwede vor dem Endspiel gesagt.

Wie es für Alcaraz nun weitergeht, ließ er am Sonntagabend offen. Eigentlich hat er für den Hopman Cup in Nizza gemeldet. Beim wieder ins Leben gerufenen Mixed-Wettbewerb soll er mit der 23-jährigen Rebeka Masarova für Spanien antreten. Das erste Spiel ist für Freitag gegen den Belgier David Goffin angesetzt. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass Alcaraz wirklich in Nizza spielt. Damit beschäftigen wollte er sich in der Stunde des Triumphes nicht. „Jetzt ist es Zeit, zu genießen.“

