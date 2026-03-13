Alcaraz komplettiert Indian-Wells-Halbfinale
Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew stehen beim hochdotierten Tennis-Turnier in Indian Wells im Halbfinale.
Sinner ließ am Donnerstag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 6:1,6:2 keine Chance, er trifft nun auf Zverev. Der Deutsche erreichte in Kalifornien nach einem 6:2,6:3 über den Franzosen Arthur Fils erstmals das Semifinale. Medwedew besiegte Titelverteidiger Jack Draper 6:1,7:5 und fordert nun Alcaraz, der Cameron Norrie 6:3,6:4 bezwang.
Beim Frauenturnier unterlag die Weltranglistenzweite Iga Swiatek der Ukrainerin Jelina Switolina 2:6,6:4,4:6. Switolina bekommt es im Halbfinale mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun. Die zweite Finalistin machen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die Tschechin Linda Noskova unter sich aus.
(APA)
Bild: Imago