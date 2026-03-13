Alcaraz komplettiert Indian-Wells-Halbfinale

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew stehen beim hochdotierten Tennis-Turnier in Indian Wells im Halbfinale.

Sinner ließ am Donnerstag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 6:1,6:2 keine Chance, er trifft nun auf Zverev. Der Deutsche erreichte in Kalifornien nach einem 6:2,6:3 über den Franzosen Arthur Fils erstmals das Semifinale. Medwedew besiegte Titelverteidiger Jack Draper 6:1,7:5 und fordert nun Alcaraz, der Cameron Norrie 6:3,6:4 bezwang.

Swiatek scheitert im Viertelfinale

Beim Frauenturnier unterlag die Weltranglistenzweite Iga Swiatek der Ukrainerin Jelina Switolina 2:6,6:4,4:6. Switolina bekommt es im Halbfinale mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun. Die zweite Finalistin machen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die Tschechin Linda Noskova unter sich aus.

Das ATP- und WTA-Turnier in Indian Wells seht ihr live auf Sky – streame mit Sky X!

(APA)

Bild: Imago