Alcaraz siegt zum Auftakt der ATP Finals

Carlos Alcaraz macht auf der Jagd nach seinem Premierentitel bei den ATP Finals von Beginn an ernst.

Der spanische Weltranglistenzweite setzte sich im ersten Gruppenspiel in Turin erwartungsgemäß gegen den an Position sieben gesetzten Alex de Minaur durch.

Beim 7:6 (7:5), 6:2 überstand Alcaraz auch kleinere Schwächephasen schadlos. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden verwandelte der 22-Jährige seinen zweiten Matchball und feierte seinen fünften Sieg im fünften Match gegen den Australier.

Das zweite Match des Tages bestreiten am Abend (nicht vor 20:30 Uhr/Sky – sei mit Sky Stream live dabei) zwei Spieler aus der anderen Vorrundengruppe. Der zweimalige Finals-Sieger Alexander Zverev bekommt es in einem richtungsweisenden Duell mit Ben Shelton (USA) zu tun.

(SID) / Bild: Imago