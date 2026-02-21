Alcaraz triumphiert in Doha

Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz hat erstmals das ATP-Turnier in Doha gewonnen.

Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale gegen den Franzosen Arthur Fils scheinbar mühelos 6:2, 6:1 durch und holte den insgesamt 26. Turniersieg seiner Karriere. Nach nur 51 Minuten verwandelte der Favorit seinen ersten Matchball.

Für Alcaraz war es der zwölfte Sieg im zwölften Spiel der noch jungen Saison, seine Bilanz in 2026 bleibt makellos. Der 22-Jährige hatte zu Jahresbeginn die Australian Open gewonnen und damit seinen Karriere-Grand-Slam komplettiert. In der katarischen Hauptstadt stand er erstmals im Endspiel.

(SID) / Bild: Imago