Alex de Minaur kommt zum Wiener Stadthallenturnier
Österreichs größtes Tennisturnier hat am Dienstag bereits seinen vierten Top-Ten-Spieler angekündigt: Alex de Minaur ist die aktuelle Nummer 8 im ATP-Ranking und hat für die Erste Bank Open vom 18. bis 26. Oktober ebenso zugesagt wie vor ihm Alexander Zverev (ATP-3.), Titelverteidiger Jack Draper (5.) und Lorenzo Musetti (10.). Außerdem haben auch die US-Spieler Tommy Paul und Frances Tiafoe neu für das ATP-500-Event genannt.
„Mit Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe erhält das exzellente Teilnehmerfeld weiteren Zuwachs durch drei Topstars, die mit ihrer attraktiven Spielweise und aufgrund ihrer Nähe zu den Tennisfans weltweit für Begeisterung sorgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Trio in diesem Jahr in Wien spielen wird“, freute sich Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Dienstag.
De Minaur stand im Vorjahr bei seinem zweiten Wien-Auftritt im Semifinale.
Aktuelle ATP Tour Videos
Struff: „Habe mich extrem in das Match reinarbeiten müssen“
Struff erreicht zweite Runde der US Open
Ofner nach US Open-Aus: „Ersten zwei Sätze keine gute Leistung“
Trotz körperlicher Probleme: Djokovic in Runde zwei
Korda macht kurzen Prozess mit Kecmanovic
Fucsovic nach Sieg gegen Munar im Halbfinale von Winston-Salem
Bittere Szenen: Sinner gibt auf & wird von Alcaraz getröstet
Sinner gibt auf! Alcaraz gewinnt Cincinnati-Finale
Stark angeschlagener Zverev verpasst Finaleinzug gegen Alcaraz
Trotz Atemnot: Zverev bezwingt Shelton und steht im Halbfinale von Cincinnati
(APA)/Bild: GEPA