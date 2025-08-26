Alex de Minaur kommt zum Wiener Stadthallenturnier

Österreichs größtes Tennisturnier hat am Dienstag bereits seinen vierten Top-Ten-Spieler angekündigt: Alex de Minaur ist die aktuelle Nummer 8 im ATP-Ranking und hat für die Erste Bank Open vom 18. bis 26. Oktober ebenso zugesagt wie vor ihm Alexander Zverev (ATP-3.), Titelverteidiger Jack Draper (5.) und Lorenzo Musetti (10.). Außerdem haben auch die US-Spieler Tommy Paul und Frances Tiafoe neu für das ATP-500-Event genannt.

„Mit Alex de Minaur, Tommy Paul und Frances Tiafoe erhält das exzellente Teilnehmerfeld weiteren Zuwachs durch drei Topstars, die mit ihrer attraktiven Spielweise und aufgrund ihrer Nähe zu den Tennisfans weltweit für Begeisterung sorgen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Trio in diesem Jahr in Wien spielen wird“, freute sich Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Dienstag.

De Minaur stand im Vorjahr bei seinem zweiten Wien-Auftritt im Semifinale.

(APA)/Bild: GEPA