Alexander Gorgon erzielt das Tor der 1. Runde

Alexander Gorgon hat das Tor der 1. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Mittelfeldspieler erzielte beim Auswärtssieg des SCR Altach beim WAC das 2:0 per Fernschuss. Damit verhalf der 36-Jährige seinem Team zu einem perfekten Saisonstart.

Gorgon setzt sich im User-Voting für das Tor der 1. Runde mit 38,4% der Stimmen knapp vor Moritz Wels (WSG Tirol / 38%), Valentino Müller (WSG Tirol / 14,8%) und Lukas Spendlhofer (TSV Hartberg / 8,8%) durch.

Alle Kandidaten im Überblick:

Bild: GEPA