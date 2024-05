Alexander Schlager gibt EM noch nicht auf: „Werde mit aller Kraft arbeiten“

Salzburg-Torhüter Alexander Schlager wurde am Montagabend in Innsbruck erfolgreich operiert. Nach dem Eingriff am Meniskus seines linken Knies steht fest, dass der 28-Jährige die letzten zwei Bundesligarunden dieser Saison verpassen wird. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland hat der Keeper dennoch noch nicht ganz aufgegeben.

„Für mich hat es momentan oberste Priorität, mich voll und ganz auf die Reha meines Knies zu konzentrieren, die ich bei meinem Klub absolvieren werde. Daran werde ich ab sofort und mit aller Kraft arbeiten und versuchen, den Heilungsprozess schnellstmöglich zu absolvieren. Und davon ist letztlich auch abhängig, ob sich eine Teilnahme an der EM für mich noch ausgeht“, wird Schlager, der sich die Verletzung vor der 0:2-Niederlage bei Rapid beim Aufwärmen zuzog, von seinem Verein Red Bull Salzburg zitiert.

Artikelbild: GEPA