Alle Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria: LASK – Slavia Prag, Galatasaray – Barcelona & Frankfurt – Betis Sevilla live

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky Sport Austria startet um 18:00 Uhr u.a. mit dem Gastspiel des FC Barcelona bei Galatasaray Istanbul

Das Heimspiel des LASK gegen Slavia Prag am Donnerstag ab 20:15 Uhr live bei Sky Sport Austria

Parallel der Schlager West Ham gegen Sevilla live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Außerdem Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla um den Aufstieg

Sky zeigt alle Begegnungen für Sky Kund:innen linear oder im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky präsentiert die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Tag der Entscheidung: Sky Seher:innen dürfen sich diese Woche auf den UEFA Super Donnerstag mit den spannenden Achtelfinal-Rückspielen bei Sky Sport Austria freuen.

Die Herkulesaufgabe des LASK gegen Slavia Prag live auf Sky Sport Austria

Als letzter österreichischer Vertreter in der UEFA Europa Conference League braucht der LASK ein furioses Comeback um noch ins Viertelfinale aufzusteigen. Nach der 1:4 Pleite im Hinspiel bei Slavia Prag benötigen die Linzer eine enorme Leistungssteigerung. Ob die Mannschaft von Andreas Wieland doch noch sensationell aufsteigen kann oder Slavia Prag den Vorsprung nutzt, ist ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Die Entscheidungen um den Aufstieg ins Viertelfinale live auf Sky Sport Austria

Zeitgleich steigt in London das Rückspiel der beiden UEFA Europa League Mitfavoriten West Ham und Sevilla. Die Andalusier setzten sich im Hinspiel im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán mit 1:0 durch. Im Rückspiel will West Ham um Declan Rice und Co. jedoch mit den eigenen Fans im Rücken den Aufstieg ins Viertelfinale feiern. Das Spiel der Hammers gegen die UEFA Europa League Spezialisten aus Sevilla gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Der UEFA Super Donnerstag startet bereits um 18:00 Uhr. Für den FC Barcelona geht es in Istanbul um den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Europa League. Im Hinspiel im Camp Nou reichte es für die Katalanen gegen Galatasaray nur zu einem 0:0 Unentschieden. In der türkischen Liga befindet sich Galatasaray nur auf Tabellenposition 15, doch international wollen die Türken nun für die große Überraschung sorgen. Gelingt in Istanbul die große Sensation oder feieren Xavi Hernandez und der FC Barcelona schlussendlich den Einzug unter die letzten Acht? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Zum Auftakt gibt es zudem die Achtelfinal-Rückspiele Lerverkusen – Atalanta Bergamo, AS Monaco – SC Braga und Stade Rennes – Leicester City. Zur späten Anstoßzeit spielen außerdem Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla, Olympique Lyon und FC Porto, sowie KAA Gent und PAOK Thessaloniki um den Aufstieg ins Viertelfinale. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Alle Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr: Galatasaray Istanbul – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 3

18:45 Uhr: Leverkusen – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 4

18:45 Uhr: Roter Stern Belgrad – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 5

18:45 Uhr: Stade Rennes – Leicester City live auf Sky Sport Austria 6

21:00 Uhr: LASK – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 3

21:00 Uhr: West Ham – FC Sevilla live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: Olympique Lyon – FC Porto live auf Sky Sport Austria 5

21:00 Uhr: AS Roma – Vitesse Arnheim live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar