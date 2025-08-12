Alle Spiele des DFB-Pokals 2025/26 live auf Sky Sport

Alle Spiele der DFB-Pokal-Saison 2025/26 live auf Sky Sport

Sky Sport berichtet von Freitag bis Montag sowie am 26. und 27. August live und überträgt alle 32 Paarungen der 1. Runde

Der DFB-Pokal bis 2030 auf Sky Sport: alle 63 Spiele live, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz

Der Auftakt des DFB-Pokals der Frauen zwischen Dortmund und Gladbach am Dienstagabend ab 18:45 Uhr live

Eine Woche vor dem Saisonauftakt der Deutschen Bundesliga 2025/26 startet an diesem Wochenende der DFB-Pokal in die neue Spielzeit. Nur sechs Siege trennen die insgesamt 64 Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken.

Bis 2030 wird Sky Sport wie gewohnt pro Saison alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben allen Spielen in voller Länge wird Sky Sport sämtliche parallel stattfindenden Begegnungen wahlweise auch in der Original Sky Konferenz anbieten.

Von Freitag bis Montag stehen zunächst 30 Partien der 1. Runde auf dem Programm, unter anderem Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen am Freitag, Lok Leipzig gegen den FC Schalke am Sonntag und Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund am Montag. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart startet am Dienstag, 26. August bei Eintracht Braunschweig in den Wettbewerb, der FC Bayern tags darauf beim SV Wehen Wiesbaden.

Der DFB-Pokal der Frauen am Dienstagabend live

Auch DFB-Pokal der Frauen ist bis 2030 bei Sky Sport zu Hause und startet an diesem Wochenende. Sky Sport wird weiterhin aus jeder Runde live berichten und insgesamt elf Begegnungen inklusive aller Spiele ab dem Viertelfinale live übertragen. In den Play-offs, an denen alle Mannschaften außer den Bundesligisten und den ersten Vier der vergangenen Zweitliga-Saison teilnehmen, überträgt Sky Sport am Dienstagabend ab 18:45 Uhr die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach live.

DFB-Pokal: Die erste Runde live auf Sky Sport

Freitag, 15.8.

17:30 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

17:30 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 5)

17:30 Uhr: FC Gütersloh – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 3

17:30 Uhr: 1. FC Saarbrücken – 1. FC Magdeburg auf Sky Sport 4

20:30 Uhr: Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen auf Sky Sport 2

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

Samstag, 16.8.

12:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

12:30 Uhr: FK Pirmasens – Hamburger SV auf Sky Sport 3

12:30 Uhr: BFC Dynamo Berlin – VfL Bochum auf Sky Sport 4

15:20 Uhr: FC Eintracht Norderstedt – FC St. Pauli auf Sky Sport 2

15:20 Uhr: SV Sandhausen – RB Leipzig auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 8)

15:20 Uhr: SV Hemelingen – VfL Wolfsburg auf Sky Sport 4 (und Sky Sport 9)

15:20 Uhr: FC Hansa Rostock – TSG Hoffenheim auf Sky Sport 5

15:20 Uhr: Bahlinger SC – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 6

15:20 Uhr: FV Illertissen – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 7

17:50 Uhr: Sportfreunde Lotte – SC Freiburg auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 10)

17:50 Uhr: FC Energie Cottbus – Hannover 96 auf Sky Sport 3

17:50 Uhr: VfB Lübeck – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 4

20:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

Sonntag, 17.8.

12:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

12:30 Uhr: FV Engers 07 – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 3

12:30 Uhr: FC Viktoria Köln – SC Paderborn 07 auf Sky Sport 4

15:20 Uhr: 1. FC Lok Leipzig – FC Schalke 04 auf Sky Sport 2

15:20 Uhr: SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 8)

15:20 Uhr: ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC auf Sky Sport 4 (und Sky Sport 9)

15:20 Uhr: Jahn Regensburg – 1. FC Köln auf Sky Sport 5

15:20 Uhr: RSV Eintracht 1949 – 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport 6

15:20 Uhr: TuS BW Lohne – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport 7

17:50 Uhr: Hallescher FC – FC Augsburg auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 10)

17:50 Uhr: FC 08 Homburg – Holstein Kiel auf Sky Sport 3

17:50 Uhr: SSV Ulm 1846 – SV Elversberg auf Sky Sport 4

20:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

Montag, 18.8.

17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

17:30 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 5)

17:30 Uhr: Dynamo Dresden – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport 3

17:30 Uhr: Preußen Münster – Hertha BSC auf Sky Sport 4

20:30 Uhr: Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund auf Sky Sport 2

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

Dienstag, 26.8.:

20:15 Uhr: Eintracht Braunschweig – VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix

Mittwoch, 27.8.:

20:15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

