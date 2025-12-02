Mehr Spannung geht nicht! Der WM-Kampf in der Formel 1 hat sich in Katar noch weiter zugespitzt und findet nun sein episches Finale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende – das entscheidende Renn-Wochenende ist ab Freitag LIVE auf Sky Sport F1 & mit Sky X zu sehen!

Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri können gleich drei Fahrer beim letzten Grand Prix der Saison Weltmeister werden. Sky gibt einen Überblick über die Szenarien.

Die Ausgangslage vor dem Finale in Abu Dhabi

Lando Norris führt die WM mit 408 Punkten an. Dahinter folgt Max Verstappen im Red Bull mit 396 Zählern. Auf Platz drei liegt Norris‘ McLaren-Teamkollege Oscar Piastri mit 392 Punkten.

So wird Norris in Abu Dhabi Weltmeister

wenn er in den Top drei landet

landet wenn er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt

wird und wenn er Sechster oder Siebter wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnen

wird und wenn er Achter wird und Verstappen maximal Dritter wird und Piastri nicht gewinnt

wird und wird und wenn er Neunter wird und Verstappen maximal Vierter wird und Piastri nicht gewinnt

wird und wird und wenn er auf Platz zehn oder schlechter landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird

So wird Verstappen in Abu Dhabi Weltmeister

wenn er gewinnt und Norris maximal Vierter wird

und wird wenn er Zweiter wird und Norris maximal Achter wird und Piastri nicht gewinnt

wird und wird und wenn er Dritter wird und Norris maximal Neunter wird und Piastri nicht gewinnt

So wird Piastri in Abu Dhabi Weltmeister

wenn er gewinnt und Norris maximal Sechster wird

und wird wenn er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen maximal Vierter wird

Norris hat somit die besten Karten, um seinen Premieren-Titel in der Königsklasse des Motorsports zu feiern. Ob ihm das gelingt oder doch ein anderes Szenario mit einem Weltmeister Verstappen oder Piastri eintritt, erfährst du wie gewohnt bei Sky – ab Freitag, 04. Dezember, finden alle Sessions LIVE auf Sky Sport Formel 1 statt!

(sport.sky.de/Hutflötz).

Beitragsbild: Imago.