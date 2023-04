Alle Viertelfinalspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League unter anderem mit Marcel Sabitzer und Manchester United live bei Sky Sport Austria

Die Viertelfinal-Hinspiele am UEFA Super Donnerstag ab 18:00 Uhr live bei Sky (alle

Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam gegen AS Roma um 18:45 live auf Sky Sport Austria 2

Manchester United gegen FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle weiteren Begegnungen des Abends wie Juventus Turin gegen Sporting Lissabon oder Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt alle Begegnungen für Sky Kund:innen linear oder im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Diese Woche dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf alle Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria freuen.

Die ÖFB-Legionäre Trauner mit Feyenoord und Sabitzer mit Manchester United live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Seher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.

Für Gernot Trauner kommt es am Donnerstag zur Neuauflage des verlorenen UEFA Europa Conference League Finales der Vorsaison, wenn er mit Feyenoord Rotterdam die AS Roma empfängt. Ob Feyenoord den Heimvorteil nutzen kann, ist um 18:45 Uhr live bei Sky Sport Austria 2 zu sehen. Um 21:00 Uhr trifft Marcel Sabitzers Manchester United auf den FC Sevilla. Die Red Devils konnten in dieser Saison bereits einen Titel einfahren und zählen auch in der UEFA Europa League zum engsten Favoritenkreis. Kann die Elf von Erik ten Hag den Grundstein zum Aufstieg legen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Juventus gegen Sporting Lissabon und Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise live bei Sky Sport Austria

Ebenfalls um 21:00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Sporting Lissabon. Die Gäste aus Portugal konnten im Achtelfinale als Sieger aus dem Duell mit Arsenal gehen und wollen nun den nächsten Großklub ärgern. Sky Zuseher:innen können das Match auf Sky Sport Austria 3 verfolgen. Zeitgleich trifft Leverkusen im Heimspiel auf Union Berlin-Bezwinger Union Saint-Gilloise. Die Partie wird live auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Sky zeigt alle Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live. In den weiteren Spielen am UEFA Super Donnerstag auf Sky Sport Austria gastiert um 18:45 Uhr West Ham United bei KAA Gent. Im Anschluss stehen um 21:00 Uhr auch die Spiele Lech Posen gegen AC Fiorentina, FC Basel gegen OGC Nizza und RSC Anderlecht gegen AZ Alkmaar am Programm. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Alle Viertelfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Feyenoord Rotterdam – AS Roma um 18:45 Uhr Uhr live auf Sky Sport Austria 2

KAA Gent – West Ham United um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Manchester United – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Juventus Turin – Sporting Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Lech Posen – AC Fiorentina um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Basel – OGC Nizza um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

RSC Anderlecht – AZ Alkmaar um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Alle Begegnungen des Viertelfinals sind für Sky Kund:innen auch im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Beitragsbild: Imago