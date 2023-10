„Alle wären schockiert“: Belgien-Star Lukaku kündigt Abrechnung an

Wenige Tage vor dem EM-Qualifikationsduell gegen das ÖFB-Team hat Belgiens Star-Angreifer Romelu Lukaku eine Abrechnung hinsichtlich des vergangenen Transfersommers angekündigt.

Chelsea wollte den Transferflop nach einer einjährigen Leihe an Inter endgültig verkaufen. Jedoch war Inter nicht bereit, den aufgerufenen Preis für Lukaku zu bezahlen. Schließlich ging der Belgier erneut nur per Leihe zur AS Roma.

„Ich rede nicht um den heißen Brei herum, ich werde zu gegebener Zeit sprechen. Aber wenn ich tatsächlich sagen würde, wie der vergangene Sommer abgelaufen ist, wären alle schockiert. Es gab Momente, in denen ich dachte, ich würde explodieren“, sagte Lukaku.

Entscheidung gegen Saudi-Wechsel

Außerdem bestätigte der Angreifer, dass er im Sommer ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen hatte.

„Ich bin stolz auf das Interesse. Aber nach den ersten Gesprächen war ich nicht davon überzeugt, zu Al Hilal zu wechseln. Al Hilal ist der größte Verein im Nahen Osten. Die saudische Liga wird eine der größten der Welt werden, aber ich war nicht bereit, Europa zu verlassen“, erklärte Lukaku den Verbleib in der Serie A.

Bei der Roma zeigt sich Lukaku unter Trainer Jose Mourinho bislang treffsicher. In acht Spielen erzielte der 31-Jährige sieben Treffer für die Giallorossi. Noch besser läuft es für Lukaku in der EM-Qualifikation, wo er nach fünf Spielen acht Tore auf dem Konto hat. Der bullige Stürmer traf auch im Juni beim 1:1 in Brüssel gegen das ÖFB-Team.

