Alle warten auf CR7 – kommt er nach Österreich?

Al-Nassr bereitet sich gerade im österreichischen Saalfelden auf die neue Saison vor. Noch nicht mit dabei ist allerdings Superstar Cristiano Ronaldo. Doch das ändert sich schon ganz bald.

Lange war ungewiss, wann und ob CR7 überhaupt nach Österreich reisen wird. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen: „Wir rechnen damit, dass er am Freitag ankommt. Er wird am Freitag das erste Mal auf dem Trainingsplatz stehen“, sagt Gesellschafter Daniel Fischer von der Agentur Onside zu Sky Sport. Fischer organisiert mitunter das Trainingslager des Saudi-Klubs.

Sage und schreibe 21 Bodyguards (!) werden extra für den Mega-Star am Teamhotel Gut Brandlhof vor Ort sein. Auch zahlreiche Absperrzäune sind aufgrund des hohen Fanandrangs bereits aufgestellt.

Fischer zu Sky Sport: „Aber an sich ist er relativ bescheiden und man tut ihm da vielleicht unrecht, wenn man denkt, dass er da jetzt einen Sonderstatus in Anspruch nimmt.

Für Ronaldo wird es dann übrigens die Premiere auf einem österreichischen Fußballplatz sein. Denn bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz hat er zwar gespielt, die Partien Portugals fanden jedoch allesamt in der Schweiz statt. Auch mit Real Madrid, Juventus, Manchester United oder Al-Nassr hat er noch nie in Österreich gespielt.

Historischer Ronaldo-Moment

Die erste Chance auf ein Ronaldo-Spiel in Österreich bietet sich möglicherweise schon am Samstag (15:30 Uhr). Für Al-Nassr geht es in einem Testspiel gegen den Drittligisten SK St. Johann. Ob der 40-Jährige auch im Kader stehen wird, ist noch offen.

Die Vorfreude auf diese Partie ist rund um Saalfelden natürlich riesig. In Windeseile waren die Tickets ausverkauft.

