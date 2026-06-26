Alles offen in Gruppe L: Dreikampf zwischen England, Kroatien & Ghana

Bei der WM in Nordamerika bietet der Showdown in Gruppe L einen Dreikampf: England, Ghana und Kroatien spielen um den Gruppensieg.

Aus der Pole Position starten die Engländer, die am Samstag (23.00 Uhr MESZ) auf das punktelose Schlusslicht Panama treffen. Die „Three Lions“ weisen nach zwei Matches vier Zähler auf, haben aber das bessere Torverhältnis als die punktgleichen Ghanaer. Die Westafrikaner spielen parallel gegen die Kroaten, die bei drei Zählern halten.

Quo vadis England?

Englands WM-Kampagne steht an einem entscheidenden Punkt. Dem überzeugenden 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien folgte ein enttäuschendes 0:0 gegen Ghana, das die Probleme gegen einen tief stehenden Gegner aufzeigte. Vor dem finalen Duell mit Panama in East Rutherford nahe New York hat der Vize-Europameister den Poolsieg weiterhin in der eigenen Hand. „Es gab gegen Ghana gute Phasen, aber auch Dinge, die wir verbessern müssen“, sagte Goalgetter Harry Kane, der gegen die Afrikaner im Finish einen „Sitzer“ ausließ. „Das ist kein Grund zur Sorge, und hoffentlich machen wir es gegen Panama besser.“

Die Mannschaft von Thomas Tuchel hofft gegen Underdog Panama auf eine Leistungssteigerung, um mit reichlich Selbstbewusstsein in die K.o.-Phase des WM-Turniers starten zu können. Die Mittelamerikaner mit dem LASK-Verteidiger Andres Andrade kommen da als Gegner womöglich gerade recht. Panama ist bei seiner zweiten WM-Teilnahme bereits ausgeschieden und spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. Zwei Niederlagen, kein Punkt und noch kein erzieltes Tor sprechen eine klare Sprache. Bei der WM 2018 fertigten die Engländer den Außenseiter 6:1 ab.

Direktes Duell um die Aufstiegsplätze

Sollte England im Vorrunden-Finale Punkte liegen lassen, ist der Gewinner des Duells zwischen Kroatien und Ghana in Philadelphia Gruppensieger. Die Afrikaner könnten selbst bei einem knappen Erfolg des englischen Konkurrenten noch Platz eins erreichen, Voraussetzung wäre ein eigener hoher Sieg. Danach schaut es aber nicht aus: Die Black Stars erzielten in zwei Partien gerade einmal ein Tor, holten daraus aber die höchstmögliche Punkte-Ausbeute. Mit einem Remis wäre Platz zwei jedenfalls abgesichert.

Ein Unentschieden dürfte auch das Minimumziel der Kroaten sein, dieses würde zum Weiterkommen reichen. Allerdings ist der WM-Dritte von 2022 noch auf Formsuche, Coach Zlatko Dalic sieht noch viel Luft nach oben. „Um ehrlich zu sein, bin ich mit unserem Spiel nicht besonders zufrieden“, hatte der 59-Jährige nach dem mageren 1:0 gegen Panama gemeint. Die Leistung müsse in allen Mannschaftsteilen besser werden, forderte Dalic. Im dritten Vorrundenspiel sollen daher nicht nur Punkte und der Aufstieg, sondern auch ein fußballerischer Fortschritt her.