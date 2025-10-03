Alonso im ersten Singapur-Training vorne

Altmeister Fernando Alonso hat das erste freie Training zum Grand Prix von Singapur dominiert und damit für eine Überraschung gesorgt.

Der zweimalige Weltmeister im Aston Martin absolvierte den Marina Bay Street Circuit in 1:31,116 Minuten, damit verwies er Charles Leclerc im Ferrari mit anderthalb Zehntelsekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dahinter folgte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull, der noch leise auf eine Chance im WM-Kampf hoffen darf – die beiden McLaren-Piloten kamen dagegen mit weniger Schwung auf dem Stadtkurs an.

Vierter wurde Lewis Hamilton im Ferrari, erst dahinter reihten sich WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und Lando Norris ein.

McLaren vor Gewinn der Konstrukteurs-WM

McLaren dürfte schon im Rennen am Sonntag (um 14 Uhr LIVE auf Sky Sport Formel 1 – streame mit Sky Stream) den Gewinn der Team-WM perfekt machen, das Rennen um den Fahrertitel könnte allerdings noch einmal interessant werden. Denn Verstappen gewann zuletzt die Rennen in Monza und Baku souverän. Funktioniert sein Red Bull nun auch auf dem deutlich langsameren Kurs in Singapur so gut, dass ein weiterer Erfolg herausspringt, dann lohnt allmählich der Blick aufs Klassement. Dort hat der Niederländer noch einen großen Rückstand auf Piastri (69 Punkte) und auch auf den zweitplatzierten Norris (44).

Das erste Training am Freitag fand noch bei Tageslicht statt, Qualifying und Rennen steigen dagegen unter Flutlicht. Das Rennen in Singapur gilt als besonders herausfordernd wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit. Erstmals gilt in der Formel 1 an diesem Wochenende daher die offizielle Hitzewarnung: Alle Teams sind aufgefordert, die Komponenten eines Kühlsystems im Auto zu verbauen. Die Vorrichtung bietet eine Weste, welche von Kühlflüssigkeit durchlaufen wird und damit Abhilfe schaffen soll. Die Fahrer können sich auch gegen die Weste entscheiden, die meisten sind aber erklärte Befürworter.

(SID)

Bild: Imago