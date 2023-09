Alonso teilt gegen Hamilton und Verstappen aus

Formel-1-Star Fernando Alonso hat die Arbeit von Lewis Hamilton und Max Verstappen mit deutlichen Worten kommentiert.

„Als Hamilton zu Mercedes ging (Saison 2013), hat er nichts geschaffen, um Champion zu werden. Es war nur eine Änderung des Reglements (Hybridmotoren), die alles in der Startaufstellung veränderte und Mercedes an die Spitze brachte“, betonte Alonso, der in dieser Saison im Aston-Martin-Cockpit wahrlich das Beste herausholt via Marca.

„Red Bull nicht seinetwegen ein Siegerteam“

Bei Verstappen fühle der Routinier dasselbe: „Als er zu Toro Rosso und Red Bull kam, hat Hamilton noch alles gewonnen. Red Bull ist nicht seinetwegen ein Siegerteam“, betonte Alonso und erläuterte: „Es ist nur so, dass eine weitere Regeländerung im Jahr 2021 dazu geführt hat, dass sie jetzt jedes Rennen gewinnen.“

Man müsse „einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein“, fügte der 42-Jährige hinzu. „Denn viel vom Erfolg hängt immer noch vom Glück ab.“

(Red.)

Bild: Imago