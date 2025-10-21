Als erste Österreicherin: Turnerin Mörz im Geräte-WM-Finale

Die Burgenländerin Charlize Mörz hat am Dienstag als erste Österreicherin in der Turn-WM-Geschichte ein Einzelgeräte-Finale erreicht.

Die 20-Jährige zog in Jakarta im Sprungbewerb als Siebente in die Medaillen-Entscheidung der besten acht am Freitag ein. „Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Das Erreichen des WM-Finales bedeutet mir unglaublich viel“, sagte Mörz. Am Boden belegte die Olympiateilnehmerin den 17. Platz.

Im Sprung-Finale will die Tochter von Ex-Fußball-Nationalspieler Michael Mörz noch einmal glänzen. „Ich kann es kaum erwarten, im Finale auf der Bühne zu stehen und all die Emotionen zu erleben. Es ist ein Traum, der wahr wird, und ich bin einfach nur glücklich und erfüllt“, sagte die Mattersburgerin. ÖFT-Sportdirektor Fabian Leimlehner zeigte sich begeistert. „Ich freu mich unglaublich für Charlize, sie hat es sich hart erarbeitet und bin sehr stolz auf sie und das ganze Team. Mit so einer Leistung in den Olympiazyklus zu starten, ist genial und vielversprechend.“

