„Als Mensch gebrochen“: Emily Manninger mit emotionalem Posting

Wenige Tage nach dem tragischen Ableben ihres Ehemannes Alexander Manninger hat sich Emily Manninger mit einem emotionalen Facebook-Posting an ihre Mitmenschen gewendet.

Sie schreibt von einem „unvorstellbaren Schmerz“ und davon, wie schwer es sei, diese neue Realität zu begreifen. Besonders hebt sie Manningers Rolle als Familienmensch hervor: Er sei ein liebevoller Vater gewesen, der sich bewusst Zeit für seine Kinder nehmen wollte und für seine beiden Söhne „alles“ gewesen sei. Auch als Ehemann beschreibt sie ihn als ihren besten Freund und verlässlichen Partner.

Emily Manninger erinnert sich an viele gemeinsame Momente, von einfachen Alltagsdingen bis hin zu Ausflügen und Reisen als Familie, und zeichnet so das Bild eines erfüllten gemeinsamen Lebens. Gleichzeitig würdigt sie seinen Charakter: Er war ruhig, loyal, respektvoll, gebildet und warmherzig, jemand, der von vielen geschätzt wurde.

Zum Ende hin wird der Beitrag noch persönlicher: Sie schreibt, dass der Verlust sie „als Mensch gebrochen“ habe, bittet um Gebete für ihre Kinder und verabschiedet sich mit den Worten, dass sie ihn für immer lieben werde.

Das emotionale Facebook-Posting von Emily Manninger

Beitragsbild: Imago