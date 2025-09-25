Als Ried das letzte Mal gegen den GAK gewann

Am Samstag ist es so weit, die 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga LIVE bei Sky Sport Austria, der Aufsteiger aus Ried trifft auf den GAK. Alle vier Duelle seit der Neugründung des GAK konnten die Grazer für sich entscheiden. Um den letzten Sieg der Innviertler zu finden, müssen wir etwas weiter in der Geschichte, auf ein sehr besonderes Duell, zurückblicken.

Wir schreiben den 20.05.2007, 36. und damit letzter Spieltag in der Bundesliga. Der zweite SV Ried ist zu Gast beim Tabellenschlusslicht, dem GAK. Für die Rieder war es eine nahezu perfekte Saison, nur zwei Jahre nach ihrem Aufstieg können sie mit einem Sieg den Vizemeistertitel fixieren. Im Gegensatz dazu steht der GAK. Im März 2007 meldete der Verein beim Grazer Handelsgericht Konkurs an, die Schulden lagen damals bei über 15 Millionen Euro.

Dadurch wurden den Grazern während der Saison 28 Punkte abgezogen, wodurch sie bereits vor dem letzten Spiel als Absteiger feststanden. Trotzdem kamen an diesem Tag knapp 4000 Zuschauer, um das für längere Zeit letzte Spiel des GAK in der Bundesliga zu sehen. In einem knappen Match setzten sich die Rieder mit 3:2 durch, Goldtorschütze war damals Sebastian Martinez. Danach sollte es 17 Jahre dauern bis der GAK wieder in der Bundesliga aufläuft. Wie dieses geschichtsträchtige Duell dieses Mal endet, seht ihr Samstag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!.

(Red.) / Bild: Gepa