Altach-Frauen weiter auf Meistergruppen-Kurs

Der SCR Altach hat im Kampf um eine Teilnahme an der Meistergruppe der Frauen-Bundesliga den nächsten Schritt gemacht.

Die Vorarlbergerinnen bezwangen den Vorletzten Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz am Samstag im Rahmen eines Doppelspieltags mit dem Männerteam mit 1:0 und verbesserten sich zumindest bis Sonntag auf Platz drei.

Einen Rückschlag gab es hingegen für den sechstplatzierten LASK, der gegen den Neo-Siebenten Neulengbach 1:2 verlor.

(APA)/Bild: GEPA