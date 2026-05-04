Altach gegen WAC und LASK vs. Rapid heute live auf Sky

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Montag live auf Sky Sport Austria

Heute empfängt Spitzenreiter LASK den SK Rapid – ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Schlusslicht WAC ist am heutigen Montag auswärts bei Altach gefordert – ab 18:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die Sky-Experten im Einsatz: Marc Janko am Montag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Nur noch drei Runden sind in der ADMIRAL Bundesliga zu spielen und die Ausgangslage könnte nicht spannender sein.

Das letzte Spiel der 30. Runde bestreiten am Montagabend Tabellenführer LASK und der SK Rapid. Die Linzer unter der Führung von Dietmar Kühbauer fegten zuletzt mit 5:1 über Hartberg hinweg, inklusive eines Traumtores von ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic aus der eigenen Hälfte. Die Hütteldorfer besiegten zuhause Red Bull Salzburg mit 1:0 und sind somit wieder mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Wer kann sich im Topspiel am Montagabend durchsetzen? Die Antwort gibt es live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

WAC unter Zugzwang

Der Wolfsberger AC ist am Montag auswärts beim SCR Altach gefordert. Dem amtierenden Cupsieger gelang am 29. Spieltag ein wichtiger 1:0-Erfolg über den GAK. Es war der erste Sieg des WAC in der Qualifikationsgruppe. Dennoch steht die Truppe von Thomas Silberberger weiter auf dem Abstiegsplatz. Die Altacher haben vier Zähler Vorsprung, warten aber selbst schon seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt verlor der Klub aus Vorarlberg mit 0:3 gegen Blau-Weiß Linz. Ob der WAC den nächsten Dreier holen kann oder Altach zurück in die Erfolgsspur findet, sehen Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2.

Am Montag stimmt Moderatorin Lisa Perstaller beim Duell Altach gegen WAC die Fans auf die Spiele ein, beim Spitzenspiel danach ist Moderator Michael Ganhör im Einsatz. Sky-Experte Marc Janko analysiert das Duell zwischen den LASK und Rapid.

Die 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Montag, 4. Mai 2026

18:15 Uhr

SCR Altach – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

Moderation: Lisa Perstaller

20:00 Uhr

LASK – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA