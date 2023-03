Altach-Neuzugang Bähre: Aus der Vereinslosigkeit zum Hoffnungsträger

Der SCR Altach mit Trainer Miroslav Klose holte Mike-Steven Bähre aus der Vereinslosigkeit. In den ersten drei Pflichtspielen konnte der Mittelfeldspieler dem Altacher Spiel bereits seinen Stempel aufdrücken. Bei Sky sprach der 27-jährige Deutsche vor dem Gastspiel in Klagenfurt (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) über seine vereinslose Zeit, den Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga und über seine Zeit in Barnsley.

Der Neuzugang könnte im Abstiegskampf zum entscheidenden Faktor werden, bleibt aber noch relativ cool: „Bei uns ist jetzt nicht S.O.S, wir sind schon relativ selbstbewusst und entspannt, weil wir auch wissen, dass wir definitiv die Qualität haben, um das alles erreichen zu können.“

Seine bisher beste Zeit als aktiver Fußballer erlebte Bähre beim FC Barnsley. Mit den Engländern stieg er u.a. in die Championship auf. „Das ist die beste zweite Liga der Welt, wo du jede Woche gegen namhafte Vereine und Spieler spielst. Wenn du dann merkst du kannst mithalten, gibt dir das einen extra Push“, erklärte Bähre.