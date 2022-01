Altach schnappt sich Ex-Hartberg-Profi

via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach hat den nächsten Winter-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Die Vorarlberger sicherten sich die Dienste von Mittelfeldspieler Bakary Nimaga.

Der 27-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC nach nur einem halben Jahr und vier Kurzeinsätzen, zuletzt aufgelöst wurde. In Altach unterschreibt Nimaga einen Vertrag bis Sommer 2023 plus Option auf eine weitere Saison.

Bakary Nimaga ist kein unbeschriebenes Blatt in der österreichischen Bundesliga. Vor seinem Intermezzo in Ungarn war der Mittelfeldspieler zwei Jahre lang beim TSV Hartberg unter Vertrag. Für die Hartberger absolvierte der in Mali geborene Nimaga 49 Spiele (3Tore, 2 Assists).

Nimaga läuft beim SCR Altach ab sofort mit der Trikotnummer 42 auf und hat im Trainingslager in Belek bereits das Mannschaftstraining aufgenommen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Bakary Nimaga ist ein körperlich robuster und sehr intelligenter Mittelfeldspieler, der seine Qualitäten in der Österreichischen Fußball-Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat. Wir konnten uns in den vergangenen Tagen ein gutes Bild voneinander machen und spüren bei Bakary, dass er darauf brennt wieder auf den Platz zu kommen. Er wird unserer Mannschaft im Mittelfeld weitere Stabilität geben und seine Erfahrung einbringen.“

Bakary Nimaga: „Ich freue mich in die Österreichische Bundesliga zurückzukehren und mit dem SCR Altach, der für mich ein fixer Bestandteil der Bundesliga ist, den Klassenerhalt in Angriff zu nehmen. In den vergangenen Tagen habe ich bereits gemerkt, unter welch professionellen Bedingungen hier gearbeitet wird und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und Gas zu geben.“

Steckbrief:

Name: Bakary Nimaga

Geburtsdatum: 06.12.1994

Nationalität: Mali

Position: Defensives Mittelfeld

Bild: GEPA