Altach steht offenbar vor Transfer-Coup

Der SCR Altach steht angeblich vor einem Transfer-Coup. Die Vorarlberger stehen laut Informationen von Sport1 kurz davor, den früheren Bundesliga-Profi Änis Ben-Hatira unter Vertrag zu nehmen.

Demnach hat der 33-Jährige am heutigen Mittwoch bereits mit der Mannschaft der Altacher trainiert. Die Vertragsunterschrift steht noch aus. Ben-Hatira kickte in der deutschen Bundesliga u.a. für den HSV, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Zuletzt spielte der Offensivspieler beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost.

Ben-Hatira absolvierte insgesamt 101 Spiele in der deutschen Bundesliga und wurde 2009 an der Seite von Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos und Co. U21-Europameister

