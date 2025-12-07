Altach überwintert in Frauen-Bundesliga auf Rang drei

Der SCR Altach überwintert in der Frauen-Bundesliga auf Rang drei.

Die Vorarlbergerinnen ließen Schlusslicht SPG Südburgenland/TSV Hartberg am Sonntag beim Auswärts-6:2 keine Chance und zogen um einen Punkt am Vierten Sturm Graz vorbei. Im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe wurde der Abstand auf den Fünften Salzburg auf vier Zähler vergrößert. Nur noch geringe Chancen hat der Sechste LASK nach einem 0:3 im Derby bei der SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz.

Die abschließenden vier Runden im Grunddurchgang finden erst 2026 statt, der Frühjahrsauftakt für alle Teams erfolgt am 21. Februar. Der Nachtrag der beiden Ligatopteams Austria Wien und St. Pölten in der Generali Arena geht schon am 7. Februar über die Bühne.

(APA)

Bild: GEPA