Altach verlängert mit Ersatzgoalie Antosch

Ersatztorhüter Daniel Antosch bleibt dem SCR Altach eine weitere Saison erhalten. Die die Vorarlberger verkündeten, wurde der Vertrag der 26-Jährigen bis 2027 verlängert.

Antosch war im vergangenen Sommer vom zypriotischen Klub Nea Salamina Famagusta nach Altach gewechselt. Als Vertreter von Stammtorhüter Dejan Stojanovic kam er in der vergangenen Saison zu je einem Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup.

„Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt beim SCR Altach und freue mich, dass es nun in die nächste Saison geht. Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Tormannteam und dem Staff macht mir großen Spaß, und ich konnte mich auch weiterentwickeln“, sagte Antosch.