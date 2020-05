Altach verlängert Vertrag von Tartarotti

Das Vorarlberger Eigengewächs Johannes Tartarotti hat einen neuen Vertrag beim SCR Altach unterschrieben. Sportdirektor Christian Möckel konnte sich mit dem 20-Jährigen auf eine Ausdehnung seines zum Saisonende auslaufenden Kontrakts einigen. Die neue Vertragsdauer wird nicht genannt.

Tartarotti wechselte im Sommer 2016 von der Akademie Vorarlberg ins Rheindorf, wo er über die Juniors und eine einjährige Leihe nach Wiener Neustadt in dieser Saison den endgültigen Sprung in den Bundesligakader schaffte. Der Bregenzerwälder absolvierte in der laufenden Spielzeit bislang 18 Pflichtspiele für den SCRA und war dabei an sieben Treffern (2 Tore, 5 Assist) direkt beteiligt.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Johannes Tartarotti ein junges Vorarlberger Talent langfristig an den SCR Altach binden können. Johannes hat sich in den vergangenen Monaten zu einer wichtigen Komponente in unserem Offensivspiel entwickelt. Wir sind überzeugt davon, dass diese Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist und er uns auch in Zukunft viel Freude bereiten wird.”

Johannes Tartarotti: „Es freut mich sehr, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat und ich auch meine nächsten Entwicklungsschritte hier beim SCR Altach machen darf. Ich fühle mich beim SCRA gut aufgehoben und es erfüllt mich mit Stolz, als Vorarlberger beim einzigen Vorarlberger Verein in der Bundesliga spielen zu können. Mein Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten, damit der SCRA auch in Zukunft erfolgreich Fußball spielt.”

(SCR Altach/red.)

Artikelbild: GEPA