Altach will Abstiegskampf endgültig ad acta legen

Qualifikationsgruppen-Tabellenführer SCR Altach hat nach dem 2:2 in Innsbruck diesmal gegen die WSG Tirol Heimvorteil.

„Wir spielen zuhause, wir wollen punkten und den Fans einen Heimsieg schenken. Wir wissen, dass es mit dem Sieg dann wohl auch endgültig erledigt ist“, meinte SCRA-Coach Ognjen Zaric mit Blick auf den Abstiegskampf. Den engen Spielplan diese Woche wollte der 37-Jährige nicht überbewerten. „Für einen Spieler ist es immer schöner, weniger zu trainieren, mehr zu spielen.“ Zaric muss zwangsweise rotieren, da Kapitän Lukas Jäger gesperrt ist. „Jeder muss bereit sein, um in die Bresche zu springen“, so Zaric.

Für die WSG ist die Qualigruppe bisher nicht nach Wunsch verlaufen, nur ein Sieg in fünf Spielen steht zu Buche. Am Samstag fuhr das Team von Trainer Philipp Semlic zumindest einen Teilerfolg ein, als gegen die Altacher nach 0:2-Rückstand noch ein Punkt gelang.

Zählbares wollen die Wattener auch im Schnabelholz mitnehmen, dort hängen die Punkte für Auswärtsteams aber hoch: Nur Sturm Graz gewann in dieser Saison beim Cup-Finalisten. „Wir wissen um die Altacher Heimstärke, haben aber auch gesehen, dass wir den Gegner vor große Probleme stellen können“, sagte Semlic, der auf einen Einsatz des wiedergenesenen Stürmers Ademola Ola-Adebomi hofft.

(APA) / Artikelbild: GEPA