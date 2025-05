Altach wittert vor Duell mit Hartberg Morgenluft

Der SCR Altach wittert Morgenluft. Das jüngste 3:0 über die WSG hat den Vorarlbergern neuen Schwung im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga verliehen, TSV Hartberg soll das am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) auswärts zu spüren bekommen. Die Steirer müssen die vergebene historische Chance im Cupfinale verdauen, sind aber klar auf Kurs Richtung Europacup-Playoff gegen den LASK.

„Wir müssen uns jetzt wieder auf die Meisterschaft fokussieren, aber das werden wir schaffen, davon bin ich überzeugt“, betonte Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach dem 0:1 gegen den WAC am Donnerstag. Platz eins in der Qualifikationsgruppe ist bereits fix an den LASK vergeben, der TSV ist mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang drei klarer Favorit auf den zweiten Platz im Play-off. „Natürlich wollen wir es vielleicht über diesen Weg (Europacup-Playoff, Anm.) schaffen. Aber jetzt gilt einmal voller Fokus auf Altach“, sagte Schmid.

Seine Truppe blieb zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis), der Klassenerhalt ist Hartberg ohnehin so gut wie sicher. „Wir wollen jetzt noch alle Spiele gewinnen, diesen Ansporn haben wir immer“, erklärte Schmid. Dass die Enttäuschung über das verlorene Cupfinale seiner Elf gegen Altach noch nachhängen könnte, glaubte der Wiener nicht. „Das wird morgen schon wieder anders ausschauen, wenn sie realisieren, was sie geleistet haben“, betonte Schmid im Nachgang der Cuppartie.

Altach am Schluss „sicher nicht auf dem letzten Platz“

Altach hat indes neuen Spaß am Spiel gefunden. Das 3:0 gegen die WSG war bereits der zweite Sieg in den jüngsten fünf Partien, in der Qualigruppe holten die Vorarlberger sieben Punkte. Nur der LASK (18) und Hartberg (8) sammelten mehr Zähler. „Wir werden am Ende sicher nicht auf dem letzten Platz stehen“, versprach Trainer Fabio Ingolitsch, dessen Mannschaft je einen Zähler vor Schlusslicht GAK und Austria Klagenfurt liegt. Der SCR steht vor dem ersten seiner vier „Endspiele“, es folgen Heimduelle mit dem GAK und Klagenfurt, ehe am Schluss das Gastspiel beim LASK wartet.

(APA) / Artikelbild: GEPA