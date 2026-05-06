Tennisprofi Daniel Altmaier hat bei der Generalprobe für die French Open sein Auftaktmatch gewonnen und damit ein deutsches Duell perfekt gemacht.

Beim Sandplatz-Masters in Rom bezwang der 27-Jährige am Mittwoch den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

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Dank des Comebacks wartet nun in der kommenden Runde der an Position zwei gesetzte Alexander Zverev, der das Turnier bereits zweimal gewinnen konnte. Auch Yannick Hanfmann kämpfte sich mit einem 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:2 gegen den Polen Hubert Hurkacz eine Runde weiter.

Noch bevor Altmaier überhaupt an das fünfte Karriereduell gegen Zverev denken durfte, war gegen Zhang (29) eine Energieleistung nötig. Der drittbeste deutsche Tennisspieler stand im zweiten Satz beim Stand von 3:5 gar kurz vor dem Aus. Altmaier wehrte allerdings den Matchball der Nummer 239 der Welt ab und zeigte im anschließenden Tiebreak die besseren Nerven.

Das Momentum blieb letztlich bei Altmaier, der nach rund zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball verwandelte und sich damit gleich in zweifacher Hinsicht rehabilitierte. Vor einem Jahr war Altmaier zum Auftakt sang- und klanglos ausgeschieden. Auch beim zurückliegenden Masters in Madrid gab es das Erstrundenaus.

Zweitrundengegner Zverev, der in Rom 2017 und 2024 den Titel holte, gewann bisher dreimal gegen den rund zwei Jahre jüngeren Altmaier. Einzig 2024 in Acapulco hatte Altmaier triumphiert. Hanfmann bereitet sich nun auf ein Duell gegen Luciano Darderi aus Italien vor.

Klarer Favorit beim mit 8.235.540 Euro dotierten Turnier ist der an Platz eins gesetzte Lokalmatador Jannik Sinner. Dieser könnte in der zweiten Runde auf Österreichs Starter Sebastian Ofner treffen. Seinem größten Herausforderer Zverev hatte Sinner im Finale des Masters in Madrid jüngst eine Lehrstunde verpasst.

Maria zieht in Runde zwei ein

Auch die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Die 38-Jährige setzte sich in ihrem 77-minütigen Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette mit 6:0, 6:3 durch und trifft rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open (24. Mai bis 7. Juni) als nächstes auf Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26).

Für Maria war es im dritten Duell der erste Sieg gegen Linette.

(SID/Red.)

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