VIDEO: Aluminium verhindert zwei Tadic-Traumtore

Dario Tadic hat im Spiel gegen die SV Ried nicht das Glück auf seiner Seite. Zweimal verhindert Aluminium einen sehenswerten Treffer des 31-Jährigen. Zunächst stoppt die Stange einen Lupfer des Stürmers, kurz vor Ende der ersten Spielhälfte landet ein Freistoß von Tadic an der Latte.

Damit allerdings nicht genug: Bereits in der 6. Minute trifft Hartberg-Spieler Felix Luckeneder per Kopf nur die Latte. Drei Aluminium-Treffer in einer Spielhälfte gab es zuletzt im Frühjahr 2019 zwischen dem SV Mattersburg und Wacker Innsbruck.