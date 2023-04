Am Weg zur Feyenoord-Legende: „In 20 oder 30 Jahren wird immer noch jeder wissen, wer Gernot Trauner war“

via

via Sky Sport Austria

Gernot Trauner ist Führungsspieler und Star bei Feyenoord. Es ist zwar erst seine zweite Saison in Rotterdam, allerdings gilt der ÖFB-Teamspieler in der Hafenstadt bereits als absoluter Publikumsliebling. Im Viertelfinale der Europa League trifft der 31-Jährige mit seinem Klub auf die AS Roma, das Team, gegen das die Niederländer im letzten Jahr das Finale der Conference League verloren haben. Feyenoord und Trauner würden die Chance auf Revanche gerne nutzen.

