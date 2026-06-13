Amerikanisches Finale in Stuttgart: Fritz fordert Shelton
Der US-Amerikaner Ben Shelton ist beim ATP-Turnier in Stuttgart ins Finale eingezogen.
Der Weltranglistenfünfte rang den Tschechen Jiri Lehecka in einem Abnutzungskampf auf Augenhöhe, bei dem jeder Satz im Tiebreak entschieden wurde, mit 6:7 (4:7), 7:6 (16:14), 7:6 (8:6) nieder und trifft im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X live) auf seinen Landsmann Taylor Fritz. Das Finale des 250er-Events ist somit nicht nur ein rein amerikanisches, sondern auch das der zwei topgesetzten Spieler des Wettbewerbs.
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Fritz hatte seinerseits den Finaleinzug bereits am Nachmittag gegen Alexander Bublik (Kasachstan) glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 perfekt gemacht. Für den 28-Jährigen ist es das zweite Finale in diesem Jahr, im Februar stand er im Endspiel des 500er-Events in Dallas.
Ausgerechnet dort traf der Neunte der Weltrangliste ebenfalls auf den fünf Jahre jüngeren Shelton, dem er mit 6:3, 3:6, 5:7 unterlag – die Chance also für eine Revanche. Doch auch im direkten Vergleich hat der 23 Jahre alte Shelton mit zwei Siegen aus drei Aufeinandertreffen die Nase vorne.
(SID) / Bild: Imago