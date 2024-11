Sporting CP ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ruben Amorim fündig geworden. Der ehemalige portugiesische Nationalteamspieler Joao Pereira wird Trainer beim Tabellenführer der Primeira Liga.

Das gab der Verein am Montagvormittag bekannt. Erfolgstrainer Amorim, der den Hauptstadtklub im März 2020 übernahm, führte den Klub zu je zwei Meisterschaften und Pokalsiegen in Portugal. In der laufenden Saison steht Sporting nach 11 Spieltagen erneut souverän und ohne Punktverlust an der Spitze der Liga. Auch in der Champions League liegt der Klub aus Lissabon mit drei Siegen und einem Remis in Spitzenfeld. Zuletzt gelang unter anderem ein klarer 4:1-Heimsieg gegen Titelfavorit Manchester City.

VIDEO-Highlights: Sporting CP – Manchester City

Amorim wechselt mit dem heutigen Beginn der internationalen November-Länderspielpause zu Manchester United in die Premier League.

Pereira soll Erfolgswelle halten

Mit Pereira kehrt ein alter Bekannter zu den Lissabonnern zurück. Der 40-Jährige stammt eigentlich aus der Akademie des Stadtrivalen Benfica, absolvierte aber 154 Pflichtspiele für Sporting und beendete bei dem Verein auch seine Karriere im Jahr 2021. Für die Nationalmannschaft Portugals stand der ehemalige Rechtsverteidiger 40 Mal am Feld. Zuletzt coachte Pereira die zweite Mannschaft Sportings.

Pereira unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Das Arbeitspapier soll eine „hohe Ausstiegsklausel“ beinhalten, erklärte Vereinspräsident Frederico Varandas bei der Vorstellung des neuen Trainers am Montag, ohne genauere Angaben zu der Summe zu machen

Bem-vindo, míster João Pereira 💚 pic.twitter.com/GuWCxklgZf — Sporting CP (@SportingCP) November 11, 2024

(Red./SID) / Bild: Imago