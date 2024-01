Amstetten leiht Bayern-Talent aus

Zweitligist SKU Amstetten verstärkt sich in der Frühjahrssaison mit einem Bayern-Talent. Defensivspieler Leon Fust wird bis Saisonende von der zweiten Mannschaft der Münchner ausgeliehen.

Zuvor war der 21-jährige Deutsche bereits beim Training von Amstetten dabei und absolvierte auch einige Minuten beim Testspiel am Dienstag gegen Ardagger. Fust durchlief alle Jugendmannschaften des FC Bayern und war zuletzt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga aktiv. In der laufenden Saison kam der Linksverteidiger bei den Münchnern auf fünf Kurzeinsätze.

Für Fust ist es die erste Leih-Station seiner Karriere. Im Sommer 2016 wechselte der Defensivspieler von der Jugendabteilung von Kaufbeuren zum deutschen Rekordmeister.

