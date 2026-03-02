Anaheim dank Penaltystärke weiter auf NHL-Siegerstraße

Die Anaheim Ducks haben in einer Zitterpartie ihre Siegesserie in der National Hockey League (NHL) auf fünf Partien ausgebaut.

Die Gastgeber fixierten ihren 3:2-Erfolg gegen die Calgary Flames am Sonntag erst im Penaltyschießen. Der entscheidende Treffer ging auf das Konto von Mason McTavish, herausragend war aber auch Goalie Lukas Dostal. Für die San Jose Sharks avancierte Michael Misa mit seinem Treffer in der Verlängerung zum 2:1 gegen die Winnipeg Jets zum Matchwinner.

(APA)/Beitragsbild: Imago