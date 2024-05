Ancelotti kündigt an: Keine weitere Trainerstation nach Real

Star-Trainer Carlo Ancelotti wird nach dem Engagement bei Real Madrid seine Trainerkarriere beenden.

Das sagte der 64-jährige Italiener der Zeitung „La Repubblica“. Ancelotti, der in der Vergangenheit auch mit dem Teamchef-Posten in Brasilien in Verbindung gebracht worden war, besitzt in Madrid noch einen Vertrag bis 2026.

Ancelotti gewann als Trainer vier Mal die Champions League, je zweimal mit dem AC Milan und mit Real. Am Samstag im Finale gegen Borussia Dortmund winkt Titel Nummer fünf (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).

Außerdem feierte er Meistertitel in den fünf großen Ligen in Spanien, Italien, England, Deutschland und Frankreich.

(APA)/Bild: Imago