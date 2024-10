Ancelotti nach Real-Pleite „beunruhigt“

Die Art und Weise bei der ersten Pflichtspiel-Pleite seit vielen Monaten bringt Carlo Ancelotti von Real Madrid ins Grübeln. Die Erinnerung an eine Derby-Pleite soll helfen.

Der erste Pflichtspiel-Niederlage seit Januar hat bei Real Madrids Trainer Ancelotti Spuren hinterlassen. „Das ist Sport und man kann verlieren, aber wir haben kein gutes Gefühl vermittelt. Das beunruhigt mich am meisten“, klagte der Italiener nach dem 0:1 in der Champions League beim OSC Lille. „Die Mannschaft war dabei, sich zu verbessern, und dieses Spiel ist ein Rückschlag.“

Der Titelverteidiger blieb zuvor in 14 Spielen in der Königsklasse ungeschlagen, verlor zuletzt im Mai 2023 beim Halbfinal-Aus bei Manchester City (0:4). Wettbewerbsübergreifend war es für das Team um Nationalverteidiger Antonio Rüdiger die erste Niederlage seit 36 Partien. „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und nicht alles wegwerfen, aber wir müssen uns verbessern“, forderte Ancelotti.

Video-Highlights: OSC Lille vs. Real Madrid

Ancelotti hofft auf Verbesserung

Auch der eingewechselte Superstar Kylian Mbappe konnte nach überstandener Muskelverletzung seiner Mannschaft nicht helfen. Rüdiger besaß in der Schlussphase per Kopf zweimal die Chance zum Ausgleich. „Wir haben alles falsch gemacht: den Ball, das Umschaltspiel, die Intensität, die verlorenen Zweikämpfe“, ärgerte sich der Real-Coach.

Ancelotti hat die Hoffnung, dass sein Star-Ensemble schnell die Lehren daraus ziehen wird. Die Erinnerungen an das Aus im spanischen Pokal im Januar bei Atletico Madrid soll dabei helfen. „Als wir letztes Jahr das Derby verloren haben, war das ein fantastischer Weckruf und ich hoffe, dass diese Niederlage auch ein fantastischer Weckruf sein kann“, sagte er.

In der Liga kommt am Samstag der FC Villarreal ins Estadio Santiago Bernabeu. In der Champions League ist Borussia Dortmund am 22. Oktober der nächste Gegner. „Wir müssen die Dinge schnell in Ordnung bringen“, forderte Ancelotti.

(dpa/skysport.de) / Bild: Imago