Andermann im Short Track über 500 Meter nach Vorlauf out

Nicolas Andermann hat bei den Olympischen Spielen im Short Track über 500 Meter den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 26-jährige Wiener belegte heute in der Milano Ice Skating Arena im vierten von acht mit je vier Athleten besetzten Vorläufen den vierten Platz. Den Aufstieg schafften jeweils die Top zwei und die vier zeitschnellsten Dritten. Die Olympia-Premiere Andermanns kann sich trotzdem sehen lassen, hatte er doch am Samstag mit Rang 13 über 1.500 m überrascht.

„Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Olympia-Premiere, vor allem die 1.500 Meter waren sehr gut, die 500 Meter nicht so gut, aber ja“, lautete das Resümee des Kufenflitzers. Andermann konnte sich von seiner vierten Startposition weg nicht verbessern, mit 41,450 Sekunden musste er dem Chinesen Liu Shaoang (41,100), dem Polen Felix Pigeon (41,179) und dem südkoreanischen 1.500-m-Silber-Medaillengewinner Hwang Daeheon (41,191) den Vortritt lassen.

„Es ist sich leider nicht ausgegangen. Ich habe mich ab der 2. Runde nicht so gut gefühlt, weil sich die linke Schiene schlecht angefühlt hat, vielleicht habe ich mich selbst erwischt, es ist auch wurscht. Es kann nicht immer für einen laufen“, fasste Andermann zusammen. Natürlich habe er die Belastung durch den intensiven Samstagbewerb „noch ein bisschen“ gespürt. „Ich hatte aber doch einen Tag dazwischen, bei den anderen Wettkämpfen haben wir normalerweise keinen Pausetag, da kann man sich daher auch nicht beschweren.“

Weitere Olympia-Teilnahme nicht fix

Viertelfinale, Halbfinale und Finale folgen erst am Mittwoch. Erstmals seit Sotschi 2014 (Veronika Windisch) war Österreich im Short Track wieder bei Olympischen Spielen vertreten. „Ich nehme viel Erfahrung mit, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ich wünschte, Olympische Spiele wären jedes Jahr. Die Stimmung ist um einiges besser als bei den Weltcups“, sagte Andermann. Ob er auch 2030 in Frankreich wieder dabei sein wird, ließ er offen. „Schauen wir einmal, wie es mir geht, ich gehe von Jahr zu Jahr.“

Für ihn sei vorerst „ein bisschen Pause“ angesagt, dann folgt eine Trainingswoche. Mit der WM, die zwischen 13. und 15. März in Montreal stattfindet, gibt es noch ein Saisonhighlight.

(APA)

Beitragsbild: Imago